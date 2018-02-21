Ярославль, 21 февраля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Ярославле в ночь на 21 февраля неизвестные сняли 2 агитационных баннера кандидата в президенты Павла Грудинина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Александр Воробьев Место, где висел баннер

Баннеры большого размера (1,2×10,5 и 5,7×7,5) висели на фасаде жилого дома на проспекте Машиностроителей и крыше офисного здания на улице Угличской.

«Наружная реклама оплачена из избирательного фонда Грудинина. Однако накануне нам стало известно, что на рекламную фирму оказывается давление, требуют снять наши плакаты. Я считаю, что уши торчат из регионального правительства. А потом ночью кто-то просто взял и снял плакаты. Они огромные, без специальной техники это сделать невозможно. Это не простое хулиганство, а политическая диверсия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

В правительстве Ярославской области отрицают обвинения коммунистов и говорят, что не имеют никакого отношения к демонтажу баннеров Грудинина. Между тем там отметили, что конструкции, где висели баннеры, были незаконными.

«По сведениям департамента имущественных и земельных отношений, по указанным адресам разрешения на размещение рекламных конструкций отсутствуют. Заявлений о выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций в департамент не поступало», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Коммунисты отмечают при этом, что на этих же домах висят рекламные плакаты коммерческих фирм, однако их никто не тронул. Скандалы с размещением предвыборной агитацией КПРФ в Ярославле возникают регулярно. Так перед выборами в сентябре 2017 года владельцы маршрутных такси содрали ранее оплаченную коммунистами рекламу с бортов автобусов тогда КПРФ обвинила в этом мэра Ярославля.