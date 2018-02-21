Киев, 21 февраля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В 2017 году банковская система Украины понесла убытки в размере 24,4 млрд гривен ($900 млн), сообщает 21 февраля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным национального банка Украины (НБУ), основные расходы в 2017 году были связаны с отчислениями в резервные фонды. Отмечается, что окончательные итоги по финансовым показателям банковского сектора Украины будут известны по результатам годового аудита до конца апреля 2018 года.

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Напомним, ранее нацбанк Украины трижды повышал учетную ставку за три месяца, повысив ее в итоге на 3,5% до 16%. В результате кредиты на межбанковском рынке подорожали в среднем на 1,4%. При этом кредитование реального сектора в 2017 году выросло на 8,7%.

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Также валютные резервы НБУ в январе 2018 года сократились на $565 млн — из них $468 млн были потрачены на обслуживание облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Помимо этого, в 2017 году число работающих отделений украинских банков сократилось на 827 офисов, половина из которых пришлись на «Ощадбанк».