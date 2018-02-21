Москва, 21 февраля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Госдуме отказываются расценивать ущерб от санкций против российского ОПК в $3 млрд как убыток и намерены расценивать их как отложенную прибыль, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Также парламентарии не согласны в оценке общей суммы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Действия администрации США позволили остановить «закупки определенных российских материалов и товаров» зарубежными партнерами на $3 млрд, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Что касается ущерба, то я не буду его оценивать в деталях. Дело в том, что, действительно, сейчас отложен целый ряд контрактов, но они не сорваны. И это не убыток, а отложенная прибыль. И это точно не 3 млрд долларов, а значительно меньше», — заявил глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Парламентарий склонен расценивать заявления госдепартамента США о наказании и ответственности как «элементарное хамство».

«Россия — суверенная страна и не находится под юрисдикцией США. Это не привлечение к ответственности, а просто враждебный шаг экономических конкурентов, которые привыкли к функции мирового жандарма», — подчеркнул он.

Россия получает очень большие преференции за счет того, что уже не первый год демонстрирует политический суверенитет в сфере экспорта продукции ОПК, указал Гутенев.

«И существует целый ряд стран, для которых принципиально важно, что есть независимый поставщик, предоставляющий первоклассное оружие по сверхконкурентным ценам и свободный от давления альянсов и стран-гегемонов», — говорит парламентарий.

Нечестная конкуренция со стороны США, по сути, приводит к тому, что «российской продукцией стали интересоваться ряд стран Ближнего Востока, которые традиционно закупали в США, Латинской Америки, страны южнее Сахары», продолжил депутат Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель госдепартамента США Хизер Нойерт также заявила о предупреждении стран о законе о расширении антироссийских санкций (CAATSA) и предостерегла от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. США намерены вводить санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, противоречащие CAATSA. «Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — отметила Нойерт.