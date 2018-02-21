Улан-Удэ, 21 февраля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. История об издевательствах над стариками в частном пансионате потрясла жителей Бурятии. Старики — постояльцы пансионата — голодали и были вынуждены спать в кроватях для малышей. К выяснению обстоятельств произошедшего подключились следователи.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР, в Железнодорожном районе Улан-Удэ следствие проверяет информацию о ненадлежащем уходе за пожилыми и больными людьми в одном из частных пансионатов.

По сообщениям улан-удэнской прессы, пожилого мужчину, перенесшего инсульт, после стационарного лечения поместили в частный пансионат. Там за ним должны были осуществлять «специализированный уход». Мужчина попал в филиал пансионата в микрорайоне «Восточный», который помещался в переоборудованной трехкомнатной квартире жилого дома.

Родственники пенсионера рассказали, что там мужчину специально пичкали большими дозами снотворного, поэтому он постоянно спал, не требовал заботы и не ел. Он похудел на несколько десятков килограммов и перенёс повторный инсульт.

По данному факту начал доследственную проверку следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии.

Известно, что шокирующие подробности пребывания стариков в пансионате обнародовала 18 февраля газета «Номер один».

Издание сообщает, что медики сначала лечили мужчину от болезни легких, в то время как шли необратимые последствия инсульта мозга. Правильный диагноз ему поставили не сразу, соответственно, драгоценное время для лечения было упущено. После выписки из больницы мужчину для ухода поместили в частный пансионат.

«В трехкомнатной квартире на Шумяцкого живут десять стариков в возрасте 83—89 лет. С двери сразу сшибает тяжелый запах нечистот. Большая часть постояльцев не могут ходить, треть не в состоянии даже сидеть, некоторые не всегда в сознании. За день нахождения здесь старики платят 800 рублей», — информирует газета про один из филиалов данного учреждения.

Уточняется, что постояльцам некоторое время, пока обустраивалось новое отделение, пришлось жить в детском саду. Помещение дошкольного учреждения владелица пансионата брала в аренду. Там старики спали на детских диванчиках, укрываясь детскими одеялами. В бывшем детском саду не было даже ванной, только раковина. Спустя несколько недель постояльцев перевезли в филиал на Восточный. Брат пострадавшего пожилого мужчины жалуется, что стариков пичкали снотворным в лошадиных дозах, из-за этого они постоянно спали и не требовали ухода.

«Грязная трёхкомнатная квартира, штор нет, пищу готовят на месте, продукты валяются на кухне. Обслуживающий персонал бывает в алкогольном опьянении, иной раз звонишь, а на том конце провода несвязная речь», — рассказывают родственники пострадавшего.

Состояние пожилого мужчины ухудшилось, врачи диагностировали повторный инсульт и обезвоживание организма. Родственники утверждают, что за время пребывания в пансионате он потерял примерно 40—45 килограммов.

С медиками, которые вовремя не диагностировали инсульт, сейчас разбираются правоохранительные и надзорные органы, заведено уголовное дело по статье «Халатность». Также родственники мужчины намерены судиться с владелицей пансионата, хозяйка которого отрицает, что старики содержались в ненадлежащих условиях. Однако, по информации бурятского издания, в 2017 году пансионат закрывали на 60 суток из-за нарушений СанПиНа. У работниц отсутствовали медицинские книжки, а на кухне была антисанитария.

Добавим, в комментариях под материалом о ненадлежащем содержании стариков читатели обратили внимание на то, что родственники пострадавшего пожилого человека в большей степени сами виноваты в сложившейся ситуации:

«Сами полностью морально уничтожили человека, отдав в пансионат, а потом ещё и претензии имеют. Странный народец».

Во-вторых, комментирующие отмечают, что пенсионер потерял десятки килограммов не за один день, и родственники могли начать бить тревогу гораздо раньше, но не сделали этого.

В целом комментирующие сошлись во мнении, что родные просто бросили пенсионера на произвол судьбы, отчего у него не осталось мотивации жить и бороться.

Напомни, в феврале 2018 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии обнародовали информацию о проверке пансионатов и социальных учреждений для пожилых и маломобильных граждан с круглосуточным пребыванием.

«Наши проверки показывают, что в государственных учреждениях, как правило, мало замечаний или их вообще нет. Больше замечаний — к частным пансионатам. Для предпринимателей такой вид деятельности не обязателен для лицензирования, поэтому проверки надзорные органы могут проводить только плановые. В силу того, что подопечными таких учреждений чаще являются пожилые люди, они редко обращаются с жалобами на нарушения. Обеспечение требований пожарной безопасности является основным критерием для круглосуточного пребывания. Проверки мы продолжим, в ближайших планах — учреждения районов Бурятии», — прокомментировала тогда руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Тамара Бидагаева.