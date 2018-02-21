Москва, 21 февраля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти сейчас в большей степени зависит не от данных по запасам из США или от ежемесячных отчетов ОПЕК, а от американского доллара. Если доллар укрепляется на мировом рынке, то это негативно влияет на нефтяные цены, если снижается — цены начинают расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефть

«В свою очередь, динамика доллара зависит от нескольких компонентов.

Во-первых, это ситуация с рисками на рынках. При увеличении рисков инвесторы начинают убегать в доллар, при уменьшении — его продают. Риски могут возникать по разным причинам: и из-за роста геополитической напряженности, и из-за падения фондовых индексов.

Во-вторых, главным фактором, влияющим на доллар в текущей ситуации, является доходность американских казначейских облигаций», — пояснил эксперт.

Рост доходности приводит к увеличению рисков в финансовой системе, а значит, к росту доллара, инвесторы начинают уходить из всех активов, продают акции, золото, и нефть здесь не исключение. Поэтому в данной непростой обстановке нужно наблюдать за американской валютой.

«В этой связи очень любопытным на рынке нефти оказался вторник (20 февраля). Представители ОПЕК делали важные заявления», — отметил Чернобай.

Они говорили о том, что практически полностью удалось убрать нефтяной навес с рынка, уровень избыточных резервов сократился на 266 млн баррелей, о том, что соглашение ОПЕК плюс работает очень эффективно и Российская Федерация стала важным партнером. Еще было сказано, что готовится общий саммит ОПЕК и сланцевых компаний.

«Однако никакой реакции на рынок нефти эти заявления не произвели. Игроки наблюдали за рисками и долларом. Судя по всему, эта тенденция продолжится.

Следовательно, можно предположить, каждый процентный рост доллара в индексе может приводить к снижению нефти на 1—2 доллара. Ближайшие цели по Brent — это $60—62 за баррель», — считает эксперт.

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