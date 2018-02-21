Калининград, 21 февраля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Калининграде разыгрался идеологический скандал вокруг строящейся синагоги. Историческое восстановление культового сооружения в центре города подходит к концу, и встал вопрос о его официальном названии.

Синагога, сожжённая нацистами в Кёнигсберге в ноябре 1938 года

Калининградский бизнесмен Владимир Кацман, инвестировавший в строительство здания, публично заявил, что будет называть ее «Новой кёнигсбергской синагогой», несмотря на то, что города Кёнигсберга не существует более 70 лет.

«Кстати, как назвать новую кёнигсбергскую синагогу, которая была в 1896 году построена, — Калининградская? Я не хочу потакать или противостоять германизации, назову как называлась», — цитирует Кацмана калининградский журнал «Королевские ворота».

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что на сайте строительного фонда, учредителем которого является Кацман, также указано:

«Рады приветствовать на официальном сайте, посвященном строительству Новой Кёнигсбергской синагоги, располагающейся по ул. Октябрьская в городе Калининграде. Мы ставим перед собой задачу воссоздать и сохранить исторический облик фрагмента старого Кёнигсберга».

После возмущения в региональной блогосфере ситуацию вынужден был прокомментировать главный раввин Калининградской области Давид Шведик.

«Несомненно, она будет называться калининградская всё-таки. Калининградская синагога, — цитируют раввина «Вести-Калининград». — Это будет общинный центр, там будет и детский садик, и школа».

Первый камень в восстановление Калининградской синагоги

Фасад новой синагоги в Калининграде повторяет внешний вид синагоги, сожжённой нацистами в Кёнигсберге в ноябре 1938 года, когда по всей нацистской Германии прошла серия погромов против евреев.

Сегодня готовность объекта составляет 90%. Ожидается, что калининградская синагога будет открыта уже в марте 2018 года.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что возвращение к «кёнигсбергским» названиям в Калининграде, к сожалению, становится нормой. Например, масса калининградских пользователей соцсетей ставит в графе «место жительства» несуществующий город Кёнигсберг.

За последнее десятилетие в Калининграде исчезли все кинотеатры с русскими названиями — «Россия», «Победа», «Родина», «Ленинград». Зато в новый лексикон стали насаждаться немецкие названия объектов.

Например, знаменитый Дом культуры моряков калининградские чиновники стали именовать «кёнигсбергской биржей» (до войны в этом здании располагалась соответствующая организация). В подтверждение этому стоит процитировать, к примеру, вице-премьера Калининградской области Гарри Гольдмана (цитата взята с сайта регионального правительства):

«На сегодняшний день заказана экспертиза здания кёнигсбергской биржи, после чего будет сформирован проект и смета по ремонту объекта культурного наследия».