Москва, 21 февраля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Новость о сокращения прокачки сырой нефти по трансамериканскому нефтепроводу в результате аварии способствовала росту нефтяных котировок в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Цена контракта на сорт марки Brent доходила до уровня в $65,80 за баррель. Однако с утра в среду потенциал роста был утрачен, и цены на «чёрное золото» скорректировались на 1,7% до $64,67 за баррель.

Этому способствовал рост числа буровых в США и укрепление доллара к основным мировым валютам», — пояснил эксперт.

На текущей неделе инвесторы сфокусируются на протоколах последнего заседания ФРС США. Более активная риторика в отношении траектории повышения ставок может добавить оптимизма американской валюте.

«Российский рубль ожидает конца торговой недели, когда ведущие рейтинговые агентства примут решение в отношении суверенного рейтинга России», — пояснил Дядин.

Потенциал снижения нефтяных котировок и укрепление доллара могут ослабить рубль.

«Основной целью снижения стоимости национальной валюты, вероятней всего, может выступить уровень в 56,80 рубля за доллар США», — считает эксперт.

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