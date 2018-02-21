Бишкек, 21 февраля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Всех государственные и муниципальные общеобразовательные школы Киргизии вскоре должны будут перейти на пятидневную учебную неделю. Соответствующий закон подписал сегодня, 21 февраля, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы государства.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

В администрации киргизстанского лидера подчеркивают, что переход с шестидневной на пятидневную систему обучения будет проводиться «с учетом допустимой нагрузки». Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства образования и науки Киргизии, в стране насчитывается 2 227 общеобразовательных школ, рассчитанных на 600 тысяч ученических мест. В настоящее в них обучаются более 1 миллиона детей.

Отметим, что в начале января 2018 года киргизские парламентарии предложили перенести начало учебного года во всех школах страны с 1 на 15 сентября. По их мнению, эта инициатива, в случае ее узаконивания, положительно повлияет на развитие туризма и позволит более эффективно использовать теплое время года дляполноценного отдыха детей. Эксперты минобразования считают, что безболезненный перенос возможен, но только на дату не позднее 10 сентября.