Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Северо-Западная дирекция Министерства культуры РФ удовлетворена действиями правоохранителей в связи с хищениями при строительстве нового здания Малого драматического театра — Театра Европы и оказывает всё необходимое содействие следствию. Об этом ИА REGNUM сообщила 21 февраля советник по связям с общественностью и СМИ Дирекции Анна Титоренко.

Fguszd.ru Проект нового здания МДТ

Северо-Западная дирекция является государственным заказчиком на строительство новой сцены театра Льва Додина на Звенигородской улице Петербурга.

«Мы оказываем содействие в расследовании обстоятельства, где обманным путем недобросовестные подрядные организации пытались нажиться на бюджетном финансировании», — заявили в Северо-Западной дирекции Минкультуры.

Напомним, по факту хищения при реализации проекта нового здания МДТ органами УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ряд фигурантов дела задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения, следствие продолжается.

По версии следствия, оговоренные госконтрактом работы по созданию рабочей документации проекта выполнены не были, а денежные средства в размере 45,5 млн рублей похищены лицами, связанными с компаниями ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект» и потрачены ими по своему усмотрению.

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В Дирекции подтвердили, что в связи с некачественной проектной документацией 2015 года и отсутствием рабочей документации на строительство новой сцены театра учреждению пришлось объявить новый конкурс на корректировку проектной документации, чтобы выдержать сроки строительно-монтажных работ.

«На сегодняшний день ведется корректировка проектной документации. Стоимость контракта составляет 38 млн руб. Работы по контракту должны завершиться в мае 2018 года», — отметили в Дирекции Минкультуры.

Как уже сообщалось, сначала новую сцену театра возводило ООО «СтройСоюз СВ», она же была субподрядчиком на разработку проекта новой сцены театра. Однако затем контракт с этой компанией был расторгнут по инициативе Минкультуры из-за срыва срока выполнения работ. Разрыв контракта повлек за собой разбирательство в суде, в настоящий момент они продолжаются.

«По одному делу Дирекция взыскивает неотработанный аванс в размере 181 млн рублей, по второму «СтройСоюз СВ» пытается взыскать с Дирекции убытки в размере порядка 1 млрд рублей, что составляет половину цены контракта на строительство новой сцены», — пояснили в Дирекции.

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Напомним, государственный контракт на проектирование новой сцены Малого Драматического театра был заключен в декабре 2013 года, работы велись в 2014—2015 годах. После приостановки работ из-за разрыва контракта на объект пришел новый подрядчик — ООО «Трансепт групп». Новую сцену Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы планируется открыть для посетителей к концу 2019 года.

Добавим, что в конце 2016 — начале 2017 года коллектив Северо-Западной Дирекции Минкультуры был обновлен на 100%.