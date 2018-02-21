Великий Новгород, 21 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Коллектив Новгородской областной детской клинической больницы просит остановить «необоснованную травлю медицинских работников больницы» и обратился за поддержкой к жителям Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в открытом письме к общественности Новгородской области, которое опубликовано сегодня, 21 февраля, на официальном сайте больницы.

Hendrik Goltzius. 1587 Hendrik Goltzius. «Аллегория доктора в виде ангела» изображает доктора, исцеляющего пациентов. 1587

В нём отмечается, что травля медработников больницы ведётся в последние две недели в СМИ и социальных сетях.

«На разных ресурсах размещается крайне негативная информация о нашем учреждении. Всё это сказалось на работе больницы. Изменился психологический климат в коллективе, некоторые специалисты открыто говорят о желании уйти из медицины. Самое печальное, что на волне негатива растёт недоверие пациентов к врачам. Мы, безусловно, выполняем свой долг, продолжаем прием больных, назначаем лечение, проводим операции, но понимаем, что не можем дальше оставаться безучастными к происходящему», — говорится в обращении.

Речь идёт об отзывах и комментариях, которые появились в интернете после публикации о трагической истории маленькой пациентки областной больницы (7-летняя девочка, попавшая в больницу с переломом осенью 2017 года, умерла после нескольких операций — прим. ИА REGNUM). По мнению врачей больницы, реакция в интернете «не отражает объективную картину».

«К сожалению, из-за необходимости сохранения врачебной тайны мы не можем открыть детали этого случая и вступить в дискуссию. Однако можем открыто заявить, что халатности и бездействия сотрудников больницы при оказании медицинской помощи ребенку не было, и для нас случившееся тоже трагедия», — заявляется в обращении.

«Нам не понятно, зачем и в каких целях личное горе конкретной семьи используется людьми, не имеющими к ней никакого отношения, для спекуляции и травли с элементами разжигания межнационального конфликта. Неприятно видеть, как люди, которые возможно никогда не сталкивались со сложными ситуациями, с которыми мы работаем, никогда не спасали безнадежных больных, ставят на нас клеймо убийц, не разбираясь в ситуации», — говорится в нём.

Авторы обращения заявляют, что гордятся своей профессией и считают, что в коллективе нет случайных людей, все врачи и медсестры — профессионалы.

«Ежегодно в больнице получают лечение более 30 тысяч юных жителей области. Есть пациенты и из других регионов. К сожалению, их благодарных голосов не слышно в этой травле. Уважаемые жители области, мы нуждаемся в вашей поддержке. Остановите необоснованную травлю медицинских работников нашей больницы, поддержите нас», — говорится в обращении.

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Отметим, что после публикаций в новгородских СМИ о трагическом случае в больнице семь врачей написали заявления об увольнении. Руководство регионального министерства здравоохранения вмешалось в ситуацию и намерено переубедить специалистов, чтобы они остались работать — в Новгородской области существует серьёзная проблема с дефицитом медицинских кадров.

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