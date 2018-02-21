В Екатеринбурге осудили преступную группу за мошенничество с кредитами
Екатеринбург, 21 февраля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 17 членам преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере кредитования. Об этом 21 февраля сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Суд установил, что с 2015 по июнь 2016 года злоумышленники совершили на территориях Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей 19 преступлений.
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Подозреваемые подыскивали малообеспеченных жителей, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им за вознаграждение выступить в роли заемщиков при обращении в банк. Оформив потребительские кредиты, они отдавали деньги злоумышленникам, а себе забирали от 5 до 10 тыс. рублей.
«В последующем заемные средства и проценты не выплачивались. Суммарный ущерб, причиненный банкам, составил порядка 15 миллионов рублей», — сообщил Горелых.
В итоге суд признал всех участников группы виновными и приговорил их к обязательным работам, штрафам и лишениям свободы на срок от двух до четырех лет. Лидер преступной группы приговорена к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс. рублей.
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