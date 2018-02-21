Варшава, 21 февраля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В Польше снесли памятник красноармейцам, расположенный в непосредственной близости от российской границы — в городе Лидзбарк-Варминьский (30 км от границы с Калининградской областью). Это ближайший к России монумент Благодарности Красной армии в Польше.

ro.com.pl Последствия акта государственного вандализма в Польше в Лидзбарке-Варминьском

Мемориал представляет собой бетонную стелу и скульптуру двух красноармейцев. Памятник был открыт в 1973 году.

По данным польских СМИ, мэр города Яцек Вишневский намеревался переместить фигуры на военное кладбище, однако против этого шага выступил варминьско-мазурский воевода Артур Хоецкий. Скульптурная композиция складирована в помещении коммунального хозяйства.

Руководитель Агентства по международным связям Калининградской области Алла Иванова, комментируя акт государственного вандализма в Польше, высказалась на своей странице в соцсети так:

«Столько всего сказано за это время, столько внутри переболело и перегорело, что и говорить ничего не хочется… Разве только повторить высказывание ФБ пользователя по этому поводу: «Срок Благодарности у поляков, видимо, закончился».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что до Победы над фашистской Германией это был восточно-прусский город Гейльсберг. В годы Третьего рейха в Гейльсберге находилась крупная немецкая радиостанция гитлеровского правительства.

Населённый пункт был взят Красной армией в январе 1945 года, ожесточенное сражение известно как взятие «Хейльсбергского треугольника». После Второй мировой войны территория была передана Польше.