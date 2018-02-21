Депутаты Забайкалья наделили себя правом удалять дебоширов
Чита, 21 февраля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края отныне будут обязаны соблюдать установленный порядок на депутатских слушаниях, не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, в том числе прерывать их выкриками, допускать грубые и некорректные выражения и действия. В противном случае председательствующий вправе потребовать удаления нарушителя из зала заседания. Для этого они сегодня, 21 февраля, даже приняли специальное постановление «О внесении изменений в Регламент Законодательного собрания Забайкальского края» на своей 21 сессии.
«Лица, присутствующие на заседании законодательного собрания края обязаны соблюдать установленный порядок, не вправе вмешиваться в работу заседания Законодательного собрания края, в том числе прерывать заседание выкриками, допускать грубые и некорректные выражения и действия.
В случае нарушения требований настоящего Регламента и (или) порядка в зале заседания председательствующий вправе потребовать удаления нарушителя из зала заседания по принятому в соответствии со статьей 78 настоящего регламента решению законодательного собрания края.
Председательствующий имеет право сделать нарушителю устное предупреждение либо принять меры к удалению из зала заседания, при необходимости объявив перерыв в заседании Законодательного собрания края», — такими словами дополнят теперь они из статей Регламента местного парламента.
Выступавший докладчиком по этому вопросу депутат Сергей Сутурин пояснил, что к внесённым изменениям подтолкнули события последних слушаний по бюджету.
«Тогда многие депутаты не смогли высказаться, что-то спросить, потому что инициативу перехватили другие лица. Которые, может даже не по существу, выступали с трибуны», — объяснил Сергей Сутурин, слова которого цитирует chita.ru.
Издание также напоминает, что на публичные слушания по бюджету на 2018-й, которые состоялись в ноябре прошлого года, один из братьев-активистов Лихановых принёс плакат «Коррупция и спорт» и обвинил представителей краевой власти и администрации Читы в коррумпированности.
«Анатолий Лиханов потребовал с трибуны от губернатора региона Натальи Ждановой отправить на стройку министра физической культуры и спорта региона, бывшего застройщика Михаила Радченко», — отмечает chita.ru.
Стоит заметить что депутат Сутурин представляет в парламенте КПРФ, а подавляющее число его коллег состоят в «Единой России».
Как уже сообщало ИА REGNUM, весьма своеобразный подход к решению вопросов забайкальские депутаты демонстрировали и раньше. Некоторые, к примеру, недавно поддержали руководство иркутского филиала федерального агентства Роснедра по Забайкальскому краю, предложившего перенести Дульдургинский заказник, чтобы он не мешал бизнесу.