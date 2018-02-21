Чита, 21 февраля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края отныне будут обязаны соблюдать установленный порядок на депутатских слушаниях, не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, в том числе прерывать их выкриками, допускать грубые и некорректные выражения и действия. В противном случае председательствующий вправе потребовать удаления нарушителя из зала заседания. Для этого они сегодня, 21 февраля, даже приняли специальное постановление «О внесении изменений в Регламент Законодательного собрания Забайкальского края» на своей 21 сессии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкальский край. Могочинский район

«Лица, присутствующие на заседании законодательного собрания края обязаны соблюдать установленный порядок, не вправе вмешиваться в работу заседания Законодательного собрания края, в том числе прерывать заседание выкриками, допускать грубые и некорректные выражения и действия.

В случае нарушения требований настоящего Регламента и (или) порядка в зале заседания председательствующий вправе потребовать удаления нарушителя из зала заседания по принятому в соответствии со статьей 78 настоящего регламента решению законодательного собрания края.

Председательствующий имеет право сделать нарушителю устное предупреждение либо принять меры к удалению из зала заседания, при необходимости объявив перерыв в заседании Законодательного собрания края», — такими словами дополнят теперь они из статей Регламента местного парламента.

Выступавший докладчиком по этому вопросу депутат Сергей Сутурин пояснил, что к внесённым изменениям подтолкнули события последних слушаний по бюджету.

«Тогда многие депутаты не смогли высказаться, что-то спросить, потому что инициативу перехватили другие лица. Которые, может даже не по существу, выступали с трибуны», — объяснил Сергей Сутурин, слова которого цитирует chita.ru.

Издание также напоминает, что на публичные слушания по бюджету на 2018-й, которые состоялись в ноябре прошлого года, один из братьев-активистов Лихановых принёс плакат «Коррупция и спорт» и обвинил представителей краевой власти и администрации Читы в коррумпированности.

«Анатолий Лиханов потребовал с трибуны от губернатора региона Натальи Ждановой отправить на стройку министра физической культуры и спорта региона, бывшего застройщика Михаила Радченко», — отмечает chita.ru.

Стоит заметить что депутат Сутурин представляет в парламенте КПРФ, а подавляющее число его коллег состоят в «Единой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, весьма своеобразный подход к решению вопросов забайкальские депутаты демонстрировали и раньше. Некоторые, к примеру, недавно поддержали руководство иркутского филиала федерального агентства Роснедра по Забайкальскому краю, предложившего перенести Дульдургинский заказник, чтобы он не мешал бизнесу.