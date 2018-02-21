Чебоксары, 21 февраля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В двух регионах Поволжья официально представлены вновь назначенные руководители следственных управлений СКР. Александр Мигушов, который десять лет возглавлял ведомство в Чувашии, будет работать на аналогичной должности в Марий Эл. На вакантное место в Чувашской Республике назначен нижегородец Александр Полтинин, который десять лет работал руководителем Приволжского следственного управления на транспорте СКР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mari-el.gov.ru Александру Мигушову вручается служебное удостоверение

Указ о кадровых назначениях был подписан 9 февраля президентом России Владимиром Путиным. 20 и 21 февраля состоялось представление вновь назначенных руководителей следственных управлений СКР: в Марий Эл ведомство возглавил Александр Мигушов, в Чувашии — Александр Полтинин. Их представил руководителям правоохранительных структур и органов власти заместитель начальника управления кадров СКР Сергей Горяинов.

Cap.ru В Чувашии

Было отмечено, что Мигушов «внёс высокий вклад в подготовку высококвалифицированных кадров» в Чувашии, «его отличает не только чувство повышенной ответственности за порученное дело, но и внимательное отношение к людям». По мнению руководства СКР, «эти личные и профессиональные качества позволят ему «эффективно руководить» следственным управлением в Марий Эл.

«Кадровые назначения — всегда приятно, потому что это предполагает изменение. Каждый из присутствующих здесь в своей жизни проходил определенное назначение, и вы знаете, что это всегда желание активнее поработать и достичь более высокого результата», — сказал глава Марий Эл Александр Евстифеев, пожелав вновь назначенному руководителю успешной работы и заверив, что правительство «готово помогать настолько, насколько позволяет федеральное законодательство».

Представляя в Чувашии Александра Полтинина, замначальника управления кадров СКР подчеркнул, что за время работы он «проявил себя с положительной стороны как настоящий руководитель и профессионал следственной работы».

ИА REGNUM Александр Полтинин

«Присущая ему принципиальность и настойчивость на всех участках работы позволяет добиваться стабильных результатов… По мнению руководства Следственного комитета, добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей и значительный опыт следственной работы, умение принимать грамотные и продуманные решения позволят Александру Владимировичу эффективно руководить следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике», — сказал Сергей Горяинов.

Александр Полтинин заверил, что приложит «все силы в деле становления законности и правопорядка на территории Чувашской Республики».

Справка ИА REGNUM. Александр Владимирович Полтинин родился в Нижнем Новгороде 22 января 1976 года. В 1997 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1997—2000 годах работал следователем в органах внутренних дел, затем перешёл в органы прокуратуры, где работал старшим следователем, зампрокурора района в Нижнем Новгороде, начальником отдела по надзору. В 2007 году назначен на должность руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ. В 2011 году при реорганизации ведомства назначен на должность руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР.