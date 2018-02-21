Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в связи с незавершенным ремонтом в квартире ветерана Великой Отечественной войны. В зимнюю стужу 86-летняя женщина-ветеран вынуждена была топить дом с помощью ветхой печки. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня (фрагмент). 1804

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Село Слаутное, где проживает ветеран Великой Отечественной, труженица тыла 1931 года рождения, находится в 1602 км от Петропавловска-Камчатского. Наземного сообщения с селом нет — добраться туда можно только по воздуху. В селе проживает всего 280 человек. Зимой температура в Слаутном опускается порой до — 60 градусов.

Как установила прокуратура Камчатского края, в сентябре 2017 года глава администрации сельского поселения «Село Слаутное» Пенжинского района заключила договор на выполнение ремонта отопления и электрооборудования в квартире ветерана Великой Отечественной войны. А уже через неделю, зная, что ремонт не завершен, чиновница подписала акт выполнения работ и оплатила работы из бюджета поселения. А бабушка-ветеран осталась в зиму в доме с неработающим отоплением. Старушка вынуждена была топить ветхую печь, которая почти не давала тепла.

«Прокуратура выяснила, что по состоянию на конец января 2018 года ремонт в квартире ветерана не завершен. Батареи системы отопления не установлены, электропроводка, розетки и выключатели не заменены. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование находится на контроле прокурора Камчатского края», — сообщила старший помощник прокурора Лариса Шунина.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Петропавловска-Камчасткого объявили аукцион на выполнение работ по комплексному ремонту актового зала мэрии. Стоимость работ — 15 млн рублей. В пакет входят — закупка стройматериалов, ремонт, приобретение аудиооборудования и мебели.

По состоянию на июнь 2017 года в столице Камчатки в очереди на получение жилья стояли 70 сирот. На приобретение квартир было выделено 192 млн рублей.