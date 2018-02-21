Ярославль, 21 февраля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Ярославской области сельские и городские поселения смогут получать напрямую субсидии из областного бюджета, минуя бюджеты муниципальных районов. Законопроект об этом внес в областную думу губернатор ИА REGNUM.

Табличка на здании правительства Ярославской области

В настоящее время местное самоуправление в области делится на два уровня — районный и поселенческий. При этом областной бюджет оказывает поддержку районным бюджетам, а те в свою очередь распределяют деньги в сельские поселения. Практически все бюджеты являются дотационными.

В области 17 муниципальных районов, которые включают в себя 80 городских и сельских поселений. В случае принятия закона, региональный бюджет сможет субсидировать напрямую низший уровень власти. В пояснительной записке не сообщается, зачем необходимо принятие этого закона.

Можно предположить, что субсидирование поселений не станет массовым явлением (региональному депфину удобнее работать с меньшим количеством муниципальных образований), а будет применяться в случае реализации значимых социальных и инвестиционных проектов на той или иной территории. Например, когда значительные деньги из областного бюджета пойдут на решение вопросов, находящихся в ведении поселения. Субсидируя поселение напрямую, региональные власти исключат лишнего посредника и смогут упростить бюджетные механизмы.