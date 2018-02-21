Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 февраля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Региональные власти сообщили о намерении создать в Переславле-Залесском центр по производству авиакомлектующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для реализации масштабного инвестпроекта уже выделен участок площадью более 210 тысяч квадратных метров. Земля будет предоставлена в аренду без проведения торгов в рамках областного закона 14-з.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта между правительством Ярославской области и ЗАО «Промышленные технологии», в состав холдинга которого входит АО «Синтез», подписано в прошлом году.

«Инвестиционная фаза проекта составляет два года. Планируемый объем финансирования — 1,575 миллиарда рублей. Реализация проекта рассчитана на 10 лет с последующим продолжением производства. Ввод в эксплуатацию объекта — в четвертом квартале 2019 года. Количество новых рабочих мест предположительно 170», — рассказал заместитель председателя комитета инвестиционного развития регионального департамента инвестиций и промышленности Алексей Шелепов.

По словам заместитель председателя правительства региона Романа Колесова, производство отечественных современных компонентов даст возможность покупателям — головным разработчикам, изготовителям и эксплуатантам самолетов и вертолетов — снизить трудоемкость и длительность изготовления, ремонта, сервисного обслуживания летательных аппаратов. В результате будет уменьшена стоимость применения авиатехники для конечного пользователя, что повысит экономическую эффективность летательных аппаратов в эксплуатации.