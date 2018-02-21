Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Компания SpaceX построила огромную сетку, чтобы поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9. Об этом 20 февраля сообщает издание Teslarati на своей странице в Twitter.

Судно «A Shortfall of Gravitas» по заказу SpaceX

Журналисты издания сфотографировали сетку на одном из кораблей в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе. Её конструкция предназначена для смягчения падения элемента ракеты Falcon 9.

Отмечается, что после запуска испанского спутника PAZ, который намечен на 21 февраля, планируется смягчение падения половины головного обтекателя ракеты с помощью парашюта. После этого корабль с установленной сеткой выдвинется на место падения и выловит элемент из моря.

Предполагается, что подобная операция позволит SpaceX снизить стоимость пуска тяжелой ракеты примерно на 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля SpaceX провела запуск ракеты Falcon Heavy и вывела на орбиту красный автомобиль Tesla Roadster.

Во время полёта от неё отделились два боковых разгонных блока, которые затем приземлились на площадку на мысе Канаверал, а также центральный ускоритель, который должен был совершить посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, но потерпел крушение.

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