Курск, 21 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура выявила нарушения законодательства при организации капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщила пресс-служба ведомства, задолженность по взносам составляет более полумиллиарда рублей, из-за хищения 26 миллионов рублей возбуждено четыре уголовных дела, и при этом у фонда до сих пор нет официального руководителя.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

К началу июля 2017 года задолженность по взносам на капитальный ремонт составляла 586 млн рублей, за что губернатору Курской области, руководителю фонда капремонта и в Госжилинспекцию были внесены представления. С мая по июнь 2017 года территориальные прокуроры внесли представления в органы местного самоуправления, в которых также потребовали устранить нарушения при оплате взносов на капремонт муниципального жилого фонда.

Собираемость взносов на капитальный ремонт домов в 2015—2016 годах была низкой, а региональный оператор заключал с подрядчиками договоры и платил им гораздо больше, чем позволял допустимый лимит расходных обязательств фонда. Из-за этого не была полностью выполнена программа капремонта на 2017 года, а финансовое положение фонда стало неустойчивым. Губернатор, руководитель фонда и начальник Госжилинспекции снова получили представления — уже из-за «неисполнения предусмотренных краткосрочным планом мероприятий в установленные сроки». Для 18 дисциплинарных лиц нарушения привели к дисциплинарной ответственности.

Также, по данным прокуратуры, в 2017 году по фактам хищения денег было возбуждено четыре уголовных дела. По предварительным подсчетам, фонд капремонта из-за злоумышленников лишился более 26 млн рублей.

Еще одна претензия прокуратуры заключается в том, что у фонда капремонта слишком долго нет официального руководителя. Как уже сообщало ИА REGNUM, после возбуждения уголовного дела о «потере» более 20 миллионов рублей весной 2017 года с поста руководителя уволили Виктора Бобрышева. На его место назначили Руслана Шевченко, но в июне Шевченко в подъезде его же дома его избили.

Летом 2017 года временно исполняющим обязанности руководителя регионального фонда капремонта назначили сопредседателя регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Геннадия Баева, где он как раз занимался проблемами ЖКХ и капремонта.

У фонда до сих пор нет руководителя — только врио. По этому поводу прокуратура составила представление в комитет ЖКХ и ТЭК региона, который должен организовать конкурс на замещение должности.