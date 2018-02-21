Ярославль, 21 февраля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отменила обязательный вывоз мусора от жилых домов два раза в сутки. 20 февраля мэр Владимир Слепцов подписал постановление об отмене постановления № 998 «Об организации деятельности в области обращения с отходами в городе Ярославле», которое регламентировало порядок вывоза отходов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорные контейнеры

Ранее глава города неоднократно, зачастую очень жестко требовал от управляющих компаний и районных администраций наладить более качественный вывоз мусора, ссылаясь именно на это постановление. И вот оно отменено.

В мэрии города корреспонденту ИА REGNUM сообщили лишь, что отмена вызвана изменениями федеральной и региональной нормативно-правовой базы.

Между тем, как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, отменить городское постановление потребовала природоохранная прокуратура, которая обратилась с иском в Кировский районный суд. Это корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в Ярославском областном суде. Это связано, действительно, с изменениями законов, которые забрали у местного самоуправления возможность регулировать эту сферу. В 2018 году должен заработать региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Выберут его власти Ярославской области.

По некоторым данным в конкурсе на регионального оператора примет участие компания «Хартия», принадлежащая сыну генпрокурора России Игорю Чайке. «Хартия» с нового года уже начала работу по вывозу мусора в Дзержинском районе Ярославля, где контрольный пакет крупнейшей управляющей компании принадлежит мэрии города.

Теперь фирмы, занимающиеся вывозом мусора, руководствуются постановлением Правительства России № 354, в котором в холодное время суток мусор необходимо вывозить не реже одного раза в трое суток, а при среднесуточной температуре свыше +5 °C не реже 1 раза в сутки.

Отметим, что и раньше далеко не все фирмы в Ярославле вывозили мусор 2 раза в сутки, как того требовало постановление мэрии. Именно это и вызывало гнев главы города на общегородских совещаниях.