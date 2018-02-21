Боровск, Калужская область, 21 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Первая очередь инженерных коммуникаций, позволяющих снизить антропогенную нагрузку на реку Страдаловка, введена в эксплуатацию у деревни Кабицыно Боровского района, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Комиссия знакомится с инженерными коммуникациями

Отмечается, что большая часть стоков населенного пункта, территория которого активно застраивается жильем — здесь возводят микрорайон «Молодежный» — перенаправлена на очистные сооружения Обнинска. Соответствующие работы были начаты в сентябре 2017 года.

Строительство напорного трубопровода и возведение дополнительной канализационной насосной станции обошлось в 9,5 млн рублей. Реконструкция системы водоотведения, призванная решить проблему загрязнения реки, продолжится. Затраты на вторую очередь проекта составят 4,5 млн рублей.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Варвары Антохиной, вектор экологических реформ задан в 2017 году, который был объявлен главой государства Годом экологии. Сохранение экологического благополучия водных ресурсов — одно из приоритетных направлений.

Решение вопроса по нормализации экологии Страдаловки находилось и будет находиться под постоянным контролем министерства природных ресурсов и экологии области и органов местного самоуправления, подчеркнула Антохина.

Как сообщало ИА REGNUM, об ужасающем состоянии реки Страдаловки стало известно в 2011 году. Вину тогда возлагали на кондитерский завод «Лотте КФ Рус Калуга».

В 2014 году прокурорская проверка установила, что реку загрязняют ООО «ЖКУ «Кабицино» и ООО «Руукки Рус». В первом случае очистные сооружения стояли прямо на берегу, во втором в реку с промплощадки предприятия поступали ливневые воды.

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