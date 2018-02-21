Калуга, 21 февраля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается активная подготовка к выборам президента Российской Федерации. Как сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM, накануне в Калуге состоялось расширенное совещание с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

18 марта 2018 года своим правом проголосовать впервые смогут воспользоваться 49 644 калужан. Для всех участников избирательного процесса во всех муниципалитетах и городских округах будут организованы праздничные программы, выездная торговля.

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Как отметил председатель областного избиркома Виктор Квасов, для удобства граждан, работающих посменно, прорабатывается возможность переноса начала голосования на более раннее время. По его словам, ряд руководителей предприятий области предусмотрели в графиках работников дополнительные перерывы.

Добавим, что на территории региона действуют 729 участковых и 28 территориальных избирательных комиссий. Ведётся активное информирование населения о предстоящих выборах, работе комиссий, избирательных действиях. С 16 февраля начался подомовый обход граждан. Члены территориальных избирательных комиссий рассказывают о месте, времени и процедуре голосования, новой возможности — голосовать по месту фактического пребывания.

С 1 марта стартует второй этап адресного информирования — избирателям будут вручаться приглашения, дополнительно уточняться списки имеющих право голосовать на выборах главы государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в списки избирателей на предстоящих выборах президента РФ, которые пройдёт 18 марта 2018 года, включены 801 тыс. 385 жителей Калужской области. На территории Калуги созданы три временных избирательных участка: в следственном изоляторе, в областной больнице и в Народном доме, где на выборах главы государства смогут проголосовать граждане, не имеющих постоянного места жительства.

В Калуге планируют использовать 84 новых комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Использование КОИБов обеспечит ускорение процесса подсчёта голосов, а специальные штрих‑ и QR-коды сократят время на подведение итогов голосования.

Новацией предстоящих выборов является голосование избирателей по месту нахождения. Пункты приёма заявлений для желающих воспользоваться этим правом работают с 31 января. Заявление также можно подать через единый портал «Госуслуги» или в 105 отделениях МФЦ.