Челябинск, 21 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Уральская модель София Никитчук вступила в общественное движение Putin Team. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

Marc & André Russia София Никитчук

«Теперь я являюсь частью Putin Team, — пишет Никитчук. — Главные идеи движения напрямую совпадают с моими ценностями: самораскрытие, духовный рост, постоянное достижение целей и, конечно же, поддержка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение Putin Team было создано 2 ноября 2017 г. российским хоккеистом Александром Овечкиным, выступающим в НХЛ в команде «Вашингтон». Целью движения должно стать объединение людей, поддерживающих действующего президента.

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