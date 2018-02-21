Вашингтон, 21 февраля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Намерения одного из учеников средней школы «Эль-Камино» в Лос-Анджелесе (США) были раскрыты после того, как он открыто угрожал устроить массовый расстрел в учебном заведении, передает 20 февраля агентство Associated Press.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Сигнал об угрозе нападения на школу поступил в местную полицию от охранника. Он услышал подозрительный разговор, во время которого воспитанник заведения обещал осуществить расстрел своих врагов. После сообщения в правоохранительные органы в дом ученика прибыла полиция.

Официальный представитель полиции округа Лос-Анджелес Николь Нишида сообщила, что в ходе обысков в доме ученика было обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Это дало основание полагать, что нападение на школу готовила группа заговорщиков. В настоящее время по данному инциденту проводится расследование.

Напомним, в настоящее время в США переживают трагедию, которая произошла 14 февраля в городе Паркленд. Тогда 19-летний Николас Круз совершил вооруженное нападение на школу и расстрелял учеников и преподавателей заведения. В результате 17 человек погибли, еще 15 — получили ранения.

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Как следует из многочисленных сообщений, повышенную настороженность в отношении потенциальных угроз от учеников проявляют во всех учебных заведениях США. Ранее сотрудники правоохранительных органов США задержали 15-летнего подростка из Форт-Лодердейла (штат Флорида), который угрожал совершить убийства в школах на территории округа Броудар.

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