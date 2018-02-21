Ярославль, 21 февраля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Ярославский алиментщик, сбежавший в Швейцарию, под давлением судебных приставов стал гасить многотысячный долг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление службы судебных приставов по Ярославской области. Ярославская многодетная семья распалась в 2015 году. Мужчина ушел к другой женщине, а его бывшая супруга стала получать алименты на двоих детей. Только отец детей делал это нерегулярно и суммы ежемесячно разнились — то 4 тысячи переведет, то 15 тысяч рублей.

Wikimedia.org Женева

Разведенный мужчина со своей новой спутницей жизни в январе 2018 года решил уехать жить в Швейцарию. Но выехать из России напрямую в Швейцарию из-за задолженности по алиментам в 180 тысяч он не мог. Тогда он поехал в Беларусь, а уже оттуда — в Швейцарию.

Но судебные приставы нашли его и там и предупредили нерадивого отца о том, что если задолженность не будет погашена, то они направят письмо в посольство Швейцарии с просьбой выдворить из страны неплательщика алиментов.

«Мужчина там неплохо зарабатывает. Он устроился в Женеве разносчиком газет и выполняет другую мелкую работу. Деньги на выплату долга он имеет. Чтобы получить разрешение на проживание, ему надо вести себя хорошо и соблюдать законы, поэтому он стал с нами сотрудничать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов Ярославской области Екатерина Пиунова.

Должник после предпринятых в отношении него мер сразу вышел на контакт с судебными приставами и перевел бывшей семье 40 тысяч рублей. Он пообещал осуществлять регулярные переводы алиментов каждый месяц.