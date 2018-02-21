Обнинск, Калужская область, 21 февраля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В 2018 году проходить государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в школах города Обнинска Калужской области будут 679 выпускников. Годом ранее их было 660. Такую информацию на очередной планерке у главы городской администрации предоставила начальник управления общего образования города Татьяна Волнистова. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в пресс-службе администрации Обнинска Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Так, в Обнинске будут открыты три пункта проведения экзаменов в средних школах №№ 5,7,11. Все пункты оборудованы металлодетекторами, а аудитории оснащены видеокамерами. Во время экзамена будет вестись онлайн-трансляция.

Как отметила Волнистова, по-прежнему наиболее востребованными предметами по выбору остаются обществознание (его выбрали 328 человека или 48,3%) и физика (178 человек или 26,7%). Сдавать иностранный язык будет 161 человек — это меньше на 1,5% меньше, чем в 2017 году. Химию выбрали 119 человек, 120 — биологию, информатику и ИКТ — 116 человек.

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Также в 2018 году государственный выпускной экзамен будут сдавать четыре выпускника с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (только русский язык и математику), трое из них — на дому.

Для проведения ГИА в 11 классах будут задействованы более 200 учителей из всех образовательных учреждений города.

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Напомним, 1 февраля была закрыта база данных Единого государственного экзамена. Внести в неё изменения теперь можно будет только при очень серьёзных основаниях, таких, например, как внезапная смена в каком-либо из вузов перечня экзаменов.

Основной период проведения ЕГЭ в 2018 году начнётся 28 мая (в этот день участники ЕГЭ сдают два предмета по выбору — географию, информатику) и продлится до 20 июня. С 22 по 28 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Чтобы получить аттестат, выпускникам 11-х классов надо сдать минимум два обязательных предмета — русский язык и математику.