Москва, 21 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Авторы доклада отмечают, что страны-участницы ЕАБР демонстрируют положительные темпы роста по причине улучшения внешних условий, постепенного смягчения монетарной политики и фискальных стимулов. По итогам 2017 года прирост ВВП региона составил 1,8% по сравнению с падением на 0,1% в 2016 году. Наблюдается восстановление взаимной торговли. Объем товарооборота Евразийского экономического союза за январь-ноябрь 2017 года составил $48,8 млрд, или 126,4% к уровню соответствующего периода 2016 года. Определенные успехи демонстрирует монетарная политика. Инфляция в декабре 2017 года достигла рекордно низких уровней в Белоруссии — 4,6% по сравнению с декабрем предыдущего года. В России — 2,5% за аналогичный период. В остальных странах региона инфляция не превысила установленных целевых ориентиров.

Флаги стран-участниц ЕАЭС

По прогнозам аналитиков ЕАБР, в течение 2018 года ожидаются положительные темпы экономического роста в странах-участницах и увеличение ВВП на 2,2%. В Армении прирост ВВП составит 3%, в Белоруссии — 2,6%, в Казахстане — 3,7%, в Киргизии — 4,2%, в России — 2%, в Таджикистане — 7,3%. Достигнутый по итогам 2017 года рекордно низкий уровень инфляции (в целом по региону около 3%) увеличится в 2018 году до 4%, но будет оставаться в рамках целевых ориентиров центральных/национальных банков. По итогам 2018 года инфляция в Армении прогнозируется на уровне 3,4% (прирост в декабре по сравнению с декабрем предыдущего года), в Белоруссии — 6%, в Казахстане — 5,8%, в Киргизии — 4,7%, в России — 3,8%, в Таджикистане — 6,1%.

«Эффективная работа бюджетных правил позволит ослабить зависимость динамики номинального валютного курса от цен на нефть в ведущих экономиках региона и будет способствовать стабилизации взаимных валютных курсов стран — участниц ЕАБР», — отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Евразийский банк развитияявляется международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами — участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.