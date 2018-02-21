Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге группу лиц, похитивших не менее 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого драматического театра. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Скриншот видео YouTobe страницы Архитектурная мастерская Мамошина Академический Малый драматический театр. Санкт-Петербург

Несколько подозреваемых были задержаны в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

«Указанными лицами было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту хищения следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время расследование продолжается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новую сцену Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы в Санкт-Петербурге планируется открыть для посетителей к концу 2019 года.

Изначально новую сцену театра возводило ООО «СтройСоюз СВ», позже контракт с компанией был расторгнут из-за нарушения срока выполнения работ. Затем на объект пришел новый подрядчик — ООО «Трансепт групп». Решение о разрыве контракта с прежним подрядчиком повлекло за собой разбирательство в суде.

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Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, д. 7, лит. А был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга в декабре 2014 года. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы.

Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. метров, будет там и подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. Новая сцена будет включать в себя основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерную сцену на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.