Донецк, 21 февраля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Минометному обстрелу ВСУ пять раз за сутки 20 февраля подверглась Луганская Народная Республика (ЛНР) и девять раз — Донецкая Народная Республика (ДНР), сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

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Согласно сообщению, украинские силовики использовали артиллерийские снаряды калибра 152 мм, мины калибра 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие для обстрела населенных пунктов Первомайск, Калиново, Нижнее Лозовое и Долгое.

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В ДНР от огня украинской армии пострадали восемь населенных пунктов, по которым велся огонь из минометов различного калибра, гранатометов, зенитных установок, вооружения БМП и стрелкового оружия.

На Украине заявили о массовых ранениях военнослужащих ВСУ. По данным Генштаба ВСУ, 15 раз были обстреляны позиции украинской армии, в результате были ранены пятеро украинских солдат, еще двое — травмированы, один — погиб.

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Напомним, в Донбассе обстрелы идут с 2014 года и не прекращаются по сей день. Позиционная война продолжается уже четвертый год, и, по данным ОБСЕ, за прошедшее время воюющие стороны отошли еще дальше от мирного урегулирования ситуации, чем в начале конфликта.