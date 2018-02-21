Калуга, 21 февраля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Калуге обсудили дополнительные меры обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и гостиничного комплекса, задействованные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, эти вопросы были подняты в ходе совместного выездного заседания областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании

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Заседание накануне, 20 февраля, на базе международного аэропорта «Калуга» провели губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и начальник регионального Управления ФСБ России Александр Каширский.

Отмечалось, что в целях безопасности региональные объекты транспортной инфраструктуры оборудуются камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и системами контроля доступа.

Что касается международного аэропорта, то, как доложил генеральный директор АО «Международный аэропорт Калуга» Салават Кутушев, воздушная гавань города имеет все необходимые техсредства для качественного проведения предполётного досмотра пассажиров и багажа.

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Будет обеспечена безопасность болельщиков, спортсменов и горожан и на железнодорожном вокзале «Калуга-1». Система видеонаблюдения вокзала включает видеокамеры, рентгеновские установки, аппаратуру радиационного контроля, обнаружения паров и следов взрывчатых веществ. Участки железной дороги патрулируют специализированные группы ведомственной охраны, меры соблюдения пропускного режима на железнодорожных станциях усилены.

Гостиничные комплексы, которые будут использоваться в период проведения чемпионата, уже прошли проверку на антитеррористическую защищенность.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калуга вошла в утверждённый Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018. На новой тренировочной базе «Спутник» в Калуге к мундиалю будет готовится сборная Сенегала.