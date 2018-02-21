Вашингтон, 21 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Частная американская компания Bigelow Aerospace объявила о планах по строительству орбитальных станций. Сообщение об этом опубликовано в «Твиттере» учрежденного ею оператора Bigelow Space Operations (BSO).

Bigelowaerospace.com Модуль BА 330

BSO — совместный проект Bigelow Aerospace и Центра по развитию науки в космосе, под управлением которого находится американский сегмент Международной космической станции (МКС). BSO, как следует из сообщения, будет заниматься продажей, управлением и эксплуатацией автономных космических станций, разработанных специалистами Bigelow Aerospace.

В компании рассчитывают на интерес к проектам со стороны госструктур, частных фирм и научного сообщества. В первую очередь BSO займется изучением рынка и выяснит, каковы потребности в орбитальных модулях и насколько перспективны такие проекты.

Ожидается, что первые модули B330 будут запущены в околоземное пространство после 2020 года, сообщает информационный портал Space News.

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Как пояснил основатель компании Роберт Бигелоу, на исследование в 2018 году будет выделено несколько миллионов долларов. По его словам, компании придется конкурировать с Китаем, который разрабатывает свою орбитальную станцию и предлагает другим странам эксплуатировать ее. Бигелоу не исключил и конкуренции с NASA.

Работающая в сфере космического туризма Bigelow Aerospace была основана в 1999 году. Компанию финансирует предприниматель Роберт Бигелоу. В 2006 и 2007 годах на орбиту были выведены ее модули Genesis I и Genesis II.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент США Дональд Трамп внес в проект бюджета положение о прекращении финансирования МКС к 2025 году. Ежегодно эксплуатация станции обходится НАСА в $3−4 млрд.

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