Тюмень, 21 февраля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Тюмени разгорается скандал. Одна из рекламных компаний изготовила поздравительные плакаты ко Дню Защитника Отечества, и на них изображены танк и вертолёт стран НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот сообщения в соцсетях

О ЧП сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. По словам одного из интернет-пользователей, такие плакаты размещают в подъездах жилых домов, в лифтах и в других местах.

В интернете граждане активно комментируют эту новость. Некоторые шутят, что танк и вертолёт трофейные. Другие же открыто выражают своё негодование.

Как пишет издание «Вслух.Ру», некоторые увидевшие такое жильцы домов оставили на плакатах соответствующие надписи. Корреспонденты издания связались с рекламной компанией, которая изготовила такую продукцию. И там пояснили, что у них нет специалистов по военной технике, а фотографии взяли из открытых источников.

Представители фирмы пообещали разобраться в том, как натовская техника оказалась на плакатах ко Дню Защитника Отечества.