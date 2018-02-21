Москва, 21 февраля, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Два полнолуния в один месяц смогут наблюдать жители России в марте, сообщает пресс-служба Московского планетария. Такое явление известно как «Голубая луна».

Pxhere.com «Голубая луна»

Первое мартовское полнолуние придется на 2 число, в Москве оно наступит в 05:25, отмечают специалисты. Второй раз полная луна появится на небе 31 марта. В столице полнолуние наступит в 15:38.

Изменения цвета ночного светила не произойдет. Термин «Голубая луна» заимствован из английского языка, где существует идиома Once in a Blue Moon. Это выражение означает редкое или никогда не случающееся событие, подобно русскому «После дождичка в четверг».

Два полнолуния, приходящиеся на один календарный месяц, происходят раз в два-три года. От одного полнолуния до другого проходит 29,53 суток — меньше месяца. Потому со временем накапливается дополнительное — тринадцатое в году — полнолуние.

В следующий раз «Голубая луна» взойдет на небе в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января жители Земли могли наблюдать сразу три уникальных небесных явления: полнолуние, полное лунное затмение и голубое кровавое суперлуние. Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние и сначала приобрела кровавый оттенок, а затем — голубой.

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