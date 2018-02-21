Пхенчхан, Южная Корея, 21 февраля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Допинговый скандал с бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане по кёрлингу Александром Крушельницким — это провокация, направленная против России, заявил тренер российских кёрлингисток Сергей Беланов. Об этом сообщает 21 февраля телеканал «Матч ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг скандалы

По словам Беланова, даже препарат, который обнаружен в крови спортсмена команды «Олимпийские атлеты из России» (ОАР), — и тот выбран не случайно.

«Мельдоний выбрали, потому что ассоциация с Россией. Для большинства стран информация будет простая: российский спортсмен сдал положительную допинг-пробу, у русских опять мельдоний», — отметил тренер.

Также Беланов подчеркнул, что уверен — кёрлингиста из России просто подставили.

«Его подставили, и нам это совершенно очевидно. Глупо использовать однократную дозу мельдония… Однозначно подсыпали в воду или куда-то еще», — заявил он.

Напомним, 20 февраля делегация команды ОАР заявила, что не допускает возможности осознанного или системного употребления мельдония кёрлингистом Крушельницким.

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Сам Крушельницкий, в допинг-пробе которого обнаружено запрещенное вещество, заявил, что за всю свою спортивную карьеру никогда не использовал запрещенные препараты.

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Он отметил, что только лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг в преддверии Олимпийских игр, где тестирование спортсменов находится на самом высоком уровне.

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