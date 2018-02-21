Горно-Алтайск, 21 февраля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. У школьников Горно-Алтайска с сегодняшнего дня, 21 февраля, начались незапланированные недельные каникулы в связи со значительным увеличением числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора по Республике Алтай, за прошедшую неделю (в сравнении с неделей 29.01.2018 — 04.02.2018) число заболевших выросло на 35,6% и достигло 1176 человек (в том числе 915 детей до 14 лет).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

В Горно-Алтайске превышение эпидпорога отмечалось среди детей в возрастной группе «0−2 года» (112 случаев), показатель составил 338,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на 53,0%. При этом темп прироста заболеваемости в данной возрастной группе составил +34,9%. В возрастной группе «3−6 лет» (168 случаев) показатель составил 363,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на +18,9% (темп прироста заболеваемости +61,5%). Отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарной помощи на 58,7%. Количество температурящих больных, обратившихся в скорую помощь, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на 56%.

«По состоянию на 16 февраля 2018 года выявлено шесть случаев сезонного гриппа, из них четыре случая гриппа А (H3N2) и два случая гриппа В, в том числе два случая в Горно-Алтайске (грипп В) у не привитых против гриппа», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Учитывая то обстоятельство, что рост заболеваемости отмечается на 3-х административных территориях (Горно-Алтайск, Майминский район, Турочакский район), принято решение о переводе учреждений, организаций и предприятий на противоэпидемический режим на всей территории Республики Алтай.

С целью максимального разобщения учащихся все школы закрыты на карантин.

«С 21 по 27 февраля в образовательных организациях Горно-Алтайска» с целью максимального разобщения учащихся отменяются занятия в школах №1, №4, №5, №7, №8, №10, гимназиях №3, №9, лицее №6. Учитывая, что с 19 по 25 февраля 2018 г. не занимаются ученики школы №12, а с 20 февраля по 26 февраля 2018 г. — школы №13, на карантин закрыты в общей сложности 11 школ», — пояснили в МУ «Управления образования администрации МО города Горно-Алтайска».