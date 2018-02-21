Луганск, 21 февраля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 20 февраля открыли огонь по жилым домам в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает Народная милиция республики.

Elitefon.ru Война

По словам официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, разрушены объекты инфраструктуры в селе Долгое. Огонь велся из БМП-2.

Также из арторудий калибра 152 и 120 мм ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе Калиново.

Повреждены три жилых дома, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Донецкой Народной Республике сообщили о девяти нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики.

Огонь велся из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок, вооружений БМП, а также различных видов гранатометов и стрелкового оружия.