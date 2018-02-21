Москва, 21 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Земля и человечество нуждаются в защите от космических угроз. Обезопасить себя можно с помощью сверхмощного противоастероидного оружия. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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В статье, опубликованной в еженедельнике «Военно-промышленный курьер», эксперт отмечает, что космическая угроза как никогда реальна, и необходимо всерьез об этом задуматься — приступить к разработке эффективного против астероидов оружия. Речь идёт о ракете с самонаводящейся термоядерной боеголовкой, мощность которой должна быть не меньше 100−200 мегатонн. Уничтожать опасные астероиды предполагается на расстоянии не менее 240 тысяч километров от Земли.

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Астероид 2012 ТС4 пролетел рядом с Землей

Сивков считает, что создать такое противоастероидное оружие технически возможно, однако потребуются огромные финансовые затраты. Называется сумма в 175−210 млрд долларов, что составляет треть военного бюджета США на 2018 год. Но такие средства потребуются не сразу, а в течение семи-девяти лет.

Для обнаружения опасных астероидов Сивков предлагает создать интернациональную «систему регулярного всенаправленного контроля околоземного пространства», передаёт «Пятый канал». Управлять системой должен «ученый совет», состоящий из политиков, бизнесменов и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на расстояние 7 млн километров к Земле приблизился астероид Florence, который входит в число крупнейших в околоземном пространстве. А 12 октябре 2017 года рядом с Землёй над областью Антарктики пролетел астероид 2012 ТС4. Расстояние между космическим телом, диаметр которого около 13−30 метров, и планетой составило почти 42 тыс. километров. Об отсутствии опасности падения метеорита учёные предупредили заранее, смоделировав полёт небесного тела.