Москва, 21 февраля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве», заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю уехавший в Канаду актер Алексей Серебряков.

Цитата к ф Левиофан. реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Николай

По его словам, если отъехать от Москвы на 30, 50 или 70 километров, то можно увидеть «много элементов из 1990-х годов».

«До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявил Серебряков.

Он также высказался о главном герое фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» Николае. Серебряков уверен, что его персонаж сдается и проигрывает в споре с мэром, потому что он русский.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь», — уверен он.

Российские пользователи сети назвали такое заявление Серебрякова хамством и русофобией. Так, некоторые граждане задаются вопросом, почему такие актеры, которые организовали свою жизнь за границей, для которых «деньги не пахнут», являются кумирами для части населения.

Напомним, Серебряков сыграл главную роль в фильме «Левиафан», который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Многие считают картину антицерковной и антироссийской. Однако кинокритики назвали «Левиафан» лучшим фильмом 2014 года.