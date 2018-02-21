Южно-Сахалинск, 21 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о крушении БАТМ «Дальний Восток» вынесен в ноябре 2017 года. В места лишения свободы по приговору суда, наряду с остальными осужденными, отправлен экс-капитан траулера Анатолий Борисов. Бывшему капитану, точнее будет сказать — одному из многочисленных капитанов злополучного судна, кораблекрушение которого унесло жизни 69 моряков — предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации судна и безопасности мореплавания. Но сегодня опытнейшие штурманы Дальнего Востока собирают подписи в поддержку Борисова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено стороной защиты БАТМ «Дальний Восток» за несколько месяцев до трагедии. Порт Владивосток

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«Неправы всегда капитаны, во всем виноват капитан…»

То, что с этим судом что-то неладно — было ясно с первых дней. Сначала городской суд Южно-Сахалинска попытался отправить дело в Ольский районный суд Магаданской области — на том основании, что судно затонуло в непосредственной близости к Магадану, к тому самому Ольскому району, а, следовательно, преступление в Сахалинской области не совершалось.

Но попытка отправить дело на Колыму вызвала протесты у всех участников процесса — у гособвинения, у родственников потерпевших, у защиты обвиняемых.

Дело осталось в городском суде Южно-Сахалинска.

Суд проходил в режиме какой-то невероятной для столь громкой трагедии тишины — без журналистов, сообщений в прессе.

В ноябре суд вынес приговор. Помимо прочих, на 5 лет 8 месяцев лишения свободы осужден экс-капитан судна Анатолий Борисов. Срок, близкий к максимальному — за нарушение правил эксплуатации судна, которое привело к гибели 69 человек, предусмотрено до 7 лет в колонии — поселении. Однако суд, в виду масштабности трагедии, усилил наказание — капитан Борисов отправлен в колонию общего режима.

Казалось бы — общественность должна быть удовлетворена приговором. Но с момента вынесения приговора свое несогласие с решением суда высказывают, причем, публично, все больше и больше людей. В их числе — родные потерпевших, профессиональные моряки, рыбаки, юристы.

Капитаны Дальнего Востока требуют пересмотра дела Борисова

Сегодня 47 капитанов — дальневосточников и старших помощников капитанов, опытные судоводители, работающие много лет в Охотском и Японском морях, официально, открытым письмом в адрес председателя Областного суда Сахалина Михаила Короля, потребовали тщательного пересмотра приговора экс-капитану Анатолию Борисову.

Ранее о невиновности капитана заявили 8 выживших моряков. Что же вызывает неприятие и даже отторжение и возмущение у флотской общественности Дальнего Востока? На чем строилось обвинение?

«Этот суд — полный бред» — адвокат

Итак, достоверно установлено, что в период катастрофы БАТМ «Дальний Восток» капитана Анатолия Борисова на борту не было. Его там и быть не могло.

Почти за три месяца до катастрофы он передал судно, официально, по акту передачи дел, своему коллеге — капитану Притоцкому, а затем уехал домой.

Следствие, а затем и суд обвинили Анатолия Борисова в том, что при его участии в ходе ремонта «Дальнего Востока» в Южной Корее, были внесены конструктивные изменения — срезаны водонепроницаемые переборки.

В ходе расследования дела о катастрофе и гибели моряков неоднократно приводились слова выживших членов экипажа:

«Переоборудование было. Не было водонепроницаемых переборок, все просрезали», — говорил в апреле 2015 года рефмашинист «Дальнего Востока» Алексей Пономарев.

«Для размещения большего количества человек на судне были переделаны жилые отсеки», — рассказывал тогда же матрос Евгений Витрикус.

Между тем, по мнению защиты, все не так однозначно, если говорить о вине капитана Борисова.

«Во-первых, Анатолий Борисов не находился в течение всего ремонта в Южной Корее, на борту «Дальнего Востока». Он прибыл туда уже в конце ремонта, после выхода судна из ремонта БАТМ был предъявлен, как положено по закону, представителю «Российского морского регистра судоходства» — государственного учреждения, подведомственного Минтрансу РФ. И представитель Российского морского регистра подписал документы, позволяющие «Дальнему Востоку» выйти в море. Более того, в ходе судебного разбирательства представитель Морского регистра РФ дал официальные показания о том, что никаких конструктивных нарушений в корпусе судна не было сделано в ходе ремонта! Регистр нарушил закон и закрыл глаза на явно аварийное судно? Выпустил его в море? Регистр России дал ложные показания в суде?! Тогда почему он не на скамье подсудимых? Да потому, что этот суд — полный бред! Потому, что после выхода из южно-корейского ремонта судно благополучно дошло до Владивостока, там портовые власти, портнадзор еще раз осмотрели судно, нашли устранимые нарушения, о чем поставили в известность капитана Борисова. Борисов нарушения устранил, портовые власти всё приняли и подписали документы на выход в море. После этого «Дальний Восток» почти три месяца работал под руководством другого капитана, а Анатолий Борисов находился дома. Более того, до передачи судна другому капитану, БАТМ под руководством Борисова попал в сильный шторм, капитану пришлось прятать судно под берегом. Шторм был такой силы, что волной выбило три иллюминатора. Тем не менее, «Дальний Восток, вышедший из ремонта, выдержал испытание. Потому, что не было никаких вырезов в борту судна, не были внесены конструктивные изменения в ходе ремонта, о которых говорит следствие и которым поверил суд, не приняв во внимание доказательства обратного», — утверждает представитель защиты адвокат Евгений Ефимчук.

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Как сообщил Евгений Ефимчук, в ходе расследования проектный институт из Санкт — Петербурга провел экспертизу, которую оплатила компания — судовладелец:

«Была организована экспедиция. На место крушения подошло научно-исследовательское судно. Под воду спустили управляемый глубоководный аппарат. Были сделаны фотографии в высоком разрешении, свидетельствующие о том, что вырезов в борту судна нет. Более того, есть качественные фото, сделанные после прихода «Дальнего Востока» во Владивосток. И на этих фото видно, что в бортах судна нет никаких нештатных отверстий. Но суд отказался приобщить к делу эти доказательства. Фото суд принял лишь после того, как мы заявили отвод судье! Но это не помогло, как видим. Есть показания выживших моряков, которые сразу после трагедии сказали, что якобы были сделаны вырезы в бортах для слива отходов. Из 53 выживших моряков только 6 показали, что вырезы в борту судна были. Суд не принял во внимание и экспертизу проектного института из Санкт-Петербурга, доказывающую, что никаких неположенных отверстий в борту судна не было. В результате невиновный человек, капитан с большим стажем и опытом, Анатолий Борисов, находится в колонии».

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Еще вопрос: судоремонтный завод в южно-корейском Пусане — известная во всем мире компания — произвел конструктивные нарушения в траулере, заведомо сделав его аварийным? Наплевав на собственную репутацию, (одни из самых опытных судоремонтников в АТР), своими руками сделали судно аварийным, не понимая, что отвечать придется, в случае чего и им тоже?

Еще один аспект обвинения: на судне, рассчитанном на 96 моряков, на момент крушения находилось 130. Всем морякам не хватило спасательных жилетов.

«Но до сих пор не ясно, не установлено — какого количества костюмов не хватило? Капитан Борисов сообщил, что на момент передачи им судна сменщику, костюмов на борту было даже больше, чем нужно. Их было более 200! И есть акты, это подтверждающие! Потом судно ходило в море почти 3 месяца. Но за недостачу костюмов, в том числе, осужден Анатолий Борисов», — добавил адвокат.

В открытом письме в СМИ из колонии экс-капитан Анатолий Борисов утверждает: причиной трагедии стало нарушение правил безопасности мореплавания и эксплуатации судна в момент крушения, были нарушены инструкции.

«Если бы судном командовал я, катастрофы бы не случилось. Этой трагедии можно было избежать. Я много лет проработал капитаном на судах в рыболовном флоте. За это время случалось всякое, но никогда не гибли мои экипажи. Само судно, на момент передачи его мной другому капитану, который погиб во время крушения, было в полном порядке. Все эти разговоры про вырезы в борту — выдумки или ложь, считайте как хотите. Портовые службы никогда в жизни не закрыли бы глаза на вырезы в борту или отсутствие перегородок, это знает любой капитан. В приговоре говорится также об отсутствии шпигатных задраек, что, по версии обвинения, и привело к заливанию судна водой. Но на тот момент, когда капитаном был я, на момент передачи судна, все задрайки были в полном порядке. И об этом свидетельствуют акты. Я совместно с боцманом проверял их состояние перед контрольной проверкой надзорными службами в порту Владивосток. Более того, эти задрайки были подвергнуты ремонту в порту Пусана, после выхода из ремонта выглядели как новые! В суде были люди, которые откровенно лгали. Например, бывший старший механик, которого уволили с судна по моей личной инициативе — он отказывался выполнять мои распоряжения, а такого не станет терпеть ни один капитан. Прокручивая в голове сейчас весь этот суд, я не могу понять: почему суд не принял во внимание то, что судно выдержало сильнейший шторм после выхода из Владивостока? Ведь шторм — лучший тест на живучесть и прочность судна!», — написал капитан Анатолий Борисов.

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Совсем скоро дело о крушении траулера «Дальний Восток» будет направлено в апелляционную инстанцию.

ИА REGNUM, вовсе не утверждает, что вышеприведенные мнения и факты — истина в последней инстанции.

Необходимо привлечь внимание общественности к тому, что даже спустя много месяцев после вынесения приговора у людей возникает все больше вопросов, ответов на которые не дали ни следствие, ни суд. И вопросы эти задают десятки профессиональных судоводителей — опытнейших капитанов и старпомов, много лет работающих в море.

Трагедия БАТМ «Дальний Восток» потрясла всю страну. Соболезнования родным и близким выразил глава государства.

Для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, суд должен дать предельно ясные и чёткие ответы на все вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2015 года в Охотском море в результате кораблекрушения затонул Большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток», флаг России. На борту судна, как выяснилось в ходе расследования, работали нелегальные мигранты из Латвии и Мьянмы. В результате катастрофы погибли 69 моряков.