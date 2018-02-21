Москва, 21 февраля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Рост нефти в первые дни текущей недели (19−20 февраля), по всей видимости, мог оборвать аналитический отчет глобального рейтингового агентства Fitch Ratings, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефть

Хотя отчет агентства был посвящен развитию рынка электромобилей, в отчете говорилось, что рост спроса на электромобили может привести к избыточной волатильности цен на нефть вплоть до 2029 года, а к 2040 году мировой спрос на нефть может выйти на пик, с которого начнется его снижение.

Конечно, реалистичность выводов, сделанных в этом отчете, будет проверить очень трудно, но биржевые «медведи» сейчас наверняка готовы использовать любой негативный новостной повод для игры на понижение — не всех участников рынка устраивает цена барреля выше $60.

Еженедельный отчет о коммерческих запасах нефти в США выйдет на этой неделе 22 февраля, и это значит, что в отсутствие явных ориентиров до этого дня на биржевые спекулянты предпочтут на всякий случай играть вниз.

В Казахстане стратегический план развития страны, утвержденный президентом Назарбаевым, предполагает увеличение добычи нефти до 107,3 млн т к 2025 году, что предполагает среднегодовые темпы роста добычи черного золота в 2,7% в год.

Это значит, что Казахстан продолжит наращивать добычу даже в условиях возможного слабого мирового спроса, а для нефтяного рынка любые новости об увеличении предложения сейчас воспринимаются негативно.

Цена нефти Brent в ближайшие дни останется в коридоре $63−65 за баррель.

Напомним, 20 февраля нефть Brent на Лондонской бирже ICE по состоянию на 18:00 мск снижалась на 0,7% до $64,83 за баррель. Тем временем цена техасской нефти WTI в Нью-Йорке падала на 1%, за баррель WTI на бирже давали только $61,53.

Читайте также: Нефть начинает штормить