Москва, 21 февраля, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Рублевые валютные пары по итогам прошедшего вторника (20 февраля) незначительно выросли, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В завершение торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 56,5 рубля, за один евро 69,7 рубля. Рубль дал слабину даже к евро, несмотря на снижение европейской валюты в течение дня, пара евро/доллар опустилась с 1,240 до 1,235.

Основная причина падения рубля связана со снижением нефтяных котировок. Нефть марки Brent вновь снижается, за баррель предлагают чуть меньше $65. Фактически рубль лишился основной поддержки и триггера для роста.

Сегодня, 21 февраля, на торгах рубль продолжит ослабевать к доллару и евро, такая тенденция, сохранится пока ситуация на рынке нефти не прояснится, а значит до первой статистики по коммерческим запасам нефти в США.

Однако если 21 февраля евро в течение дня продолжит падение, то у рубля есть шанс отвоевать растерянные 20 февраля позиции.

Скорее всего, торги по паре доллар/рубль в течение дня пройдут в диапазоне 56,50−57 рублей, торги по паре евро/рубль в коридоре 69,30−70 рублей.

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