Степанакерт, 21 февраля, 2018, 01:42 — ИА Регнум. 20 февраля в историческом зале правительства Нагорно-Карабахской Республики состоялся официальный прием, посвященный Дню возрождения Нагорного Карабаха (30-летие Карабахского движения), на который были приглашены ветераны Карабахского движения, официальные лица, высокопоставленные офицеры Армии обороны, представители политических кругов и общественного сектора, гости, сообщает пресс-служба главы НКР.

artsakhpress.am

В своем приветственном слове президент НКР Бако Саакян отметил, что поколения всегда будут гордиться смелостью и подвигом армянского народа, который вышел в 1988 году на площадь, подчеркнув, что этот праздник является символом патриотизма, самоотверженности, единства, полагания на собственные силы, непоколебимой воли и веры.

«Вместе с Арменией и всем армянством мы уже 30 лет идем и продолжим идти по этому необратимому пути, укрепляя победный дух, волю и единство нашего народа», — подчеркнул президент республики.

На мероприятии присутствовали второй президент Республики Армения Роберт Кочарян, предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ветераны Карабахского движения.

Вечером 20 февраля в Степанакерте состоялся праздничный концерт посвященный 30-летию Карабахского движения

Читайте также: Нагорный Карабах с крестом и под полумесяцем