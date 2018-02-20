Париж, 21 февраля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Франция полностью привержена поиску переговорного решения нагорно-карабахского конфликта, заявило 20 февраля министерство иностранных дел этой страны.

instagram.com/francediplo Здание МИД Франции

В опубликованной на сайте МИД Франции выдержке из пресс-конференции от 20 февраля также говорится, что Франция призывает стороны конфликта добросовестно работать в направлении нахождения решения путем переговоров, «в особенности воздерживаясь от любых заявлений или действий, которые может усилить напряженность».

Спикеру был задан следующий вопрос: На партийном съезде 8 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван и Зангезур — это «азербайджанские исторические территории» и что азербайджанцы «должны вернуться на свои исторические земли». Как Франции оценивает эти заявления, которые не только противоречат принципам Минской группы, но и угрожают существованию Армении?

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент Армении Серж Саргсян заявил, что территориальные претензии президента Азербайджана в отношении столицы Армении Еревана — бред, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.

Слова Алиева прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности», — заявила Захарова 15 февраля.