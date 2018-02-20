Дамаск, 20 февраля, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу незаконных вооруженных формирований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЦПВС.

(сс) syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

По его словам, базирующиеся в пригороде Восточная Гута боевики в это же время обстреляли жилые кварталы Дамаска.

«Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — указано в сообщении ЦПВС.

Количество жертв и раненых уточняют местные власти.

При этом за истекшие сутки российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр не зафиксировал крупных нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии учреждены четыре зоны деэскалации конфликта: в провинции Хомс, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в провинции Дераа и на границе провинций Хама и Идлиб. На этих территориях боевые действия не ведутся.

В то же время укрепившиеся в пригороде Дамаска боевики ежедневно устраивают провокационные обстрелы жилых кварталов столицы Сирии.