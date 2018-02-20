Симферополь, 20 февраля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Несмотря на санкции, крупные международные компании продолжают работать в Крыму под другими вывесками. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал 20 февраля заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Марина Каширская ИА REGNUM Пристань. Карадаг

«Практически ежедневно наши министерства и ведомствам работают с зарубежными партнёрами. Мы ведём эту работу аккуратно. У нас появляются неизвестные вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы», — поделился секретом вице-премьер.

Он также отметил, больше всего интерес иностранных инвесторов проявляется к сельскому хозяйству и переработке продукции, производству вина.

«Мы можем говорить, что уже есть десятки фирм, которые как российские юридические лица работают в Крыму. Интересна и сфера строительства. Помимо этого Европа традиционно уделяет большое внимание сфере «зелёной» энергетики — ветровой и солнечной, а также мусоропереработке, использованию и утилизации бытовых отходов», — подчеркнул Георгий Мурадов.

В частности, по его словам, сегодня в Симферополь на переговоры с властями Крыма прибыли немецкие предприниматели, чтобы обсудить совместные проекты в области ветровой энергетики.

Напомним, по данным газеты «Коммерсант», российское правительство решило оградить «Россети» от санкционных рисков и окончательно отказалось от идеи вхождения госхолдинга в АО «Крымэнерго».

"В окончательной конфигурации состав акционеров будет следующим: 51% через Росимущество будет принадлежать федеральным властям, 49% — местному правительству», — сообщил источник издания.

Также отметим, что два года назад Георгий Мурадов заявил, что своим отказом работать в Крыму крупные российские корпорации и банки поддерживают незаконные санкций Запада.

«Санкции против Крыма, считаются нелегальными и незаконными, они приняты против всех международных правовых и законодательных норм. И это значит, что те российские крупные корпорации, банки, которые отказываются приходить работать в Крым, а вы знаете, таких немало, по сути, поддерживают нелегальную и незаконную деятельность против Крыма», — подчёркивал Мурадов.