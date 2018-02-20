Ярославль, 20 февраля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Ярославля обязала очистить от снега и сосулек здание Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Pixabay.com Сосульки

По результатам проверки прокуратура вынесла в адрес руководителя фонда представление об устранении нарушений действующего законодательства.

«На крыше здания невооруженным глазом заметны были снег и сосульки, которые свисали с края кровли. Они могли упасть на прохожих и посетителей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Кировского района Кристина Бурыкина.

Прокурорские работники считают, что очистка кровли зданий от снега и наледи входит в основные работы по текущему ремонту зданий и объектов. А руководство фонда не принимает должных мер по своевременной очистке крыши и козырьков здания от накопления снежных масс и наледи.