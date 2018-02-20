Углич, Ярославская область, 20 февраля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области, чтобы устроить ребенка в детский сад, папа подделал документы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. В октябре 2017 года при зачислении ребенка в детский сад его отец представил заведующей детским садом медицинскую карту и карту профилактических прививок, в которых содержались сведения о проведении ребенку туберкулинодиагностики и иных прививок.

City-yaroslavl.ru Детский сад

«До поступления ребенка в детский сад в семье отказывались от прививок. Но в садик без них не берут, и тогда отец нашел в интернете организацию, специалисты которой приехали на дом и «обследовали» ребенка. Отец объяснил такой выбор тем, что в больницы были очереди и он не хотел в них стоять», — сказал корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Угличского межрайонного прокурора Дмитрий Тукташев.

Однако проверка показала, что сведения о вакцинации ребенка, содержащиеся в медицинской документации, являются недостоверными. Реально в учреждении здравоохранения ребенок иммунизацию не проходил, печати учреждения являются поддельными.

По результатам проверки Угличским межрайонным прокурором вынесено постановление о направлении материала в районный отдел полиции. По итогам его рассмотрения в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.