Ярославль, 20 февраля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 18 февраля масленичные куклы сожгли при помощи огнеметов. Видео сожжения под музыку группы Rammstein и названием «Адская Масленица» набирает популярность в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео страницы Алексей Morgan Вконтакте Сожжение масленицы в Переславле-Залесском

Сценарий праздника был разработан управлением культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации города. Тема праздника была заявлена как «Битва сезонов» — воинов Весны и Мороза.

В огне были сожжены и масленичные куклы, представленные на организованный администрацией городской конкурс. В нем в том числе участвовали детские сады и школы. Победителей наградили ценными призами и грамотами.

Многие жители города и гости праздника неоднозначно восприняли это зрелище. Но в администрации города с критикой не согласны.

«Использование огнеметов полностью вписывалось в концепцию праздника, которую мы определили как «Битва сезонов». Воины Мороза использовали криопушки, а солдаты Весны — огнеметы. Эти огнеметы стоят на балансе клуба исторической реконструкции, который принимал участие в проведении праздника. У нас соблюдались все меры безопасности, были огнетушители, ограждения. Получилось яркое зрелище. Не вижу ничего страшного в использовании огнеметов», — сказала начальник управления культуры, туризма, молодёжи и спорта Переславля-Залесского Светлана Голубовская.

Различные исторические реконструкции в последнее время стали приметой жизни города. Недавно в Переславле-Залесском прошла масштабная реконструкция Сталинградской битвы — оборона Дома Павлова. Там также использовались огнеметы и пиротехника.