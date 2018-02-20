Москва, 20 февраля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Цифровизация Крыма позволит существенно снизить государственные затраты и коренным образом изменить качество и эффективность управления республикой. Об этом 20 февраля на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, посвящённых развитию цифровой экономики в России, заявила представитель ассоциации разработчиков и пользователей технологии Блокчейн и продуктов, созданных на её основе, (РАКИБ) в Республике Крым Виктория Билан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Я бы предложила правительству России, учитывая специфику крымского полуострова, определить комплекс пилотных мероприятий по цифровизации Крыма, например, проект «Цифровая энергетика», включающий создание цифровой энергетической платформы, осуществляющей мониторинг и регулирование распределения поставок энергии через «умные» сети», — заявила эксперт.

Как считает Билан, опираясь на оценки экспертов, это нововведение помогло бы существенно сэкономить государству и коренным образом изменило бы качество и эффективность управления республикой.

«Это позволит снизить эксплуатационные затраты энергетической системы не менее, чем на 60%, и значительно повысит отказоустойчивость всех элементов электропередачи. Ну и практически любую сферу жизнедеятельности людей: промышленность, транспорт, логистику, ЖКХ, туристическую инфраструктуру, сельское хозяйство», — отметила Виктория Билан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству России предложили «обкатать» криптотехнологии в рамках крымской юрисдикции. Ранее, выступая в рамках парламентских слушаний, Виктория Билан заявила, что используя статус полуострова как особой экономической зоны и учитывая, что он находится в инвестиционной трансграничной блокаде, можно было бы сначала опробовать криптотехнологии в рамках крымской юрисдикции, а потом уже думать об их применении в остальной России.

Добавим, что в сентябре прошлого года заведующий отделом аппаратного обеспечения и техподдержки управления информационными технологиям аппарата Совмина РК Николай Дусенко, а также начальник управления информационных технологий аппарата Роман Цыкунов были уволены за то, что нелегальным образом установили программное обеспечение, предназначенное для вычисления криптовалюты, конвертируя её в денежные средства.

«В наш сервер было встроено вредоносное ПО, которое открывало доступ к нашему контенту. И всё бы ничего, но концы нашли в Канаде», — сообщал глава комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

По его словам, в хранилище в подвале помещения было запущено более десятка компьютеров, которые давали удалённый доступ к серверам правительства жителям Канады. Акшатин также отмечал, что на таком объёме памяти «в Канаде могла работать целая фирма», и выразил надежду, что среди иностранных граждан представителей «спецслужб не было».

«Таким образом, они вычисляли биткоины, а потом через киви-кошелек их обналичивали. В итоге заработали они немного, но достаточно, чтобы потерять свою работу», — пояснял специалист.