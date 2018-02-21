Омск, 21 февраля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. В марте 2017 года жители Омска начали жаловаться на распространяющееся по городу зловоние. Сообщая, что пахло так, будто произошла утечка газа, жители говорили, что их травят, а виновник остается безнаказанным. Точку поставил врио губернатора Омской области Александр Бурков, несколько дней назад заявивший, что источник выбросов уже не установить. О том, как развивались события, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Kremlin.ru Александр Бурков

Скандал начался еще при прежнем областном главе Викторе Назарове, при котором, несмотря на обещания, виновных так и не нашли (горожане считают, что найти не захотели). Администрацию проклинали, подозревали наличие неких элитных договоренностей, которые не давали Назарову возможности решить вопрос с выбросами, и было мнение, что не связанный подобными договоренностями Бурков дело исправит. Тем более что и сам врио губернатора подобные надежды подпитывал, в том числе и заявлениями о необходимости «устранить слабые места» и сделать всё, «чтобы ситуация прошлого года не повторилась в нынешнем».

Но теперь он заявил совершенно другое: что при столь значительном опоздании выявить виновника выбросов невозможно. Жители отреагировали бурно, не стесняясь в выражениях:

«Наша бюрократическая система (скорее) сдохнет от отравы, чем сдвинется с места. Для чиновников страшнее потерять место, чем годами травить миллионы человек», — пишет один житель Омска

«А выбросы тем временем продолжаются», — добавляет другая.

Тем нелепее смотрится февральское сообщение регионального минприроды о прошедшем в регионе Годе экологии, где чиновники рапортуют о том, как «совместными усилиями с крупными предприятиями Омской области в 2017 году добились заметных результатов в разных направлениях по улучшению экологии региона». И более того: в городе вот-вот может грянуть еще один экологический скандал.

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